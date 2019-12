Il Parma micidiale nei recuperi. Ma l'ultima volta il Brescia...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parma senza mezze misure in casa. Otto partite giocate al Tardini, quattro vittorie e quattro sconfitte per i ducali. Di pareggi, per ora, nemmeno l'ombra. Brescia che è stato rivitalizzato dal ritorno di Corini dopo la disastrosa gestione Grosso: due vittorie e una sconfitta (nel recupero) ed ecco che le 'rondinelle' hanno lasciato l'ultimo posto in classifica.

I precedenti dicono nettamente Parma. 19 affermazioni dei padroni di casa contro le sole 4 dei lombardi, anche se l'ultima partita è stata vinta proprio dal Brescia: 0-1 il 10 settembre 2017, campionato di Serie B.

Il Parma ha avuto due rigori a favore in questo campionato e non ne ha trasformato nemmeno uno. Sono solo tre squadre in A a non aver realizzato nemmeno un penalty: oltre ai gialloblu ci sono il Sassuolo e l'Udinese. I friulani sono a zero anche perché non hanno ancora avuto nemmeno un rigore fischiato.

Il Parma è specializzata nel realizzare gol nei minuti di recupero. Sono ben 5 le reti segnate dalla squadra di D'Aversa negli extra time, due nel primo tempo e tre nella ripresa. Meglio ha fatto solo la Lazio con sette.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

19 vittorie Parma

8 pareggi

4 vittore Brescia

47 gol fatti Parma

23 gol fatti Brescia

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1948/1949 Serie B Parma vs Brescia 2-2



L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2017/2018 Serie B Parma vs Brescia 0-1