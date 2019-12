In Crotone-Pescara il primo Gasperini-Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come in occasione della primissima volta, cadetteria 2005-2006, il prossimo Gasperini-Sarri andrà in scena alla 13esima giornata di un campionato. Allora fu in occasione di Crotone-Pescara, match poi terminato 0-0, stavolta per Atalanta-Juventus.

I precedenti in casa del nerazzurro raccontano di un perfetto equilibrio: 1 successo per parte, 3 segni X, 2 gol marcati e incassati da ciascun allenatore. Dopo lo scontro diretto in B ci sono stati, infatti, 4 incroci in Serie A con in campo Genoa e Atalanta, per Gasperini, Empoli e Napoli, per Sarri. Le vittorie sono rappresentate da Atalanta-Napoli 1-0 del 2016-2017 e Atalanta-Napoli 0-1 del 2017-2018.

Il panorama non cambia poi molto invertendo i campi di gioco (2V – 2X – 2P). E pertanto su un totale di 11 testa a testa rintracciamo 3 successi per parte e 5 pareggi. L’unico vantaggio di mister Sarri e nei gol marcati alle squadre del collega Gasperini, 10-9 il totale.

Attenzione però. Ché prendendo in considerazione la sola Serie A… il tecnico bianconero si ritrova avanti anche nel computo dei trionfi, 3-2.

Gasperini ha sfidato la Vecchia Signora per 21 volte in campionato. Sono solo 2 i successi acciuffati: entrambi col Genoa, nel 2008-2009 e nel 2014-2015.

Praticamente la metà sono i precedenti fra Sarri e la Dea nei tornei con punti in palio, 10. Tutte e 4 le vittorie sono arrivate alla guida del Napoli, mentre con il Pescara (in B) e l’Empoli (in A) vanta 3 pareggi e 1 KO.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E SARRI IN CAMPIONATO

3 vittorie Gasperini

5 pareggi

3 vittorie Sarri

9 gol fatti squadre di Gasperini

10 gol fatti squadre di Sarri

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

2 vittorie Gasperini

6 pareggi

13 vittorie Juventus

19 gol fatti squadre di Gasperini

38 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

4 vittorie Sarri

3 pareggi

3 vittorie Atalanta

13 gol fatti squadre di Sarri

13 gol fatti Atalanta