In Roma-Juventus la prima volta di Dzeko e Dybala

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ultima Juventus a vincere sul campo della Roma aveva in panchina un certo Conte. Correva la stagione 2013-2014 e alla penultima giornata di campionato l’ex Osvaldo marcò la rete del successo e dei 99 punti in 37 giornate. La settimana successiva sarebbe arrivato il 3-0 sul Cagliari e l’ineguagliata (per il momento) quota 102.

Questo 2020 è iniziato col 4-0 sul Cagliari e la tripletta di un certo Cristiano Ronaldo, la prima in Serie A da quando veste il bianconero. Per domenica il calendario ha riservato come avversario proprio la Roma. L’ultima gita all’Olimpico non è stata certo fortunata, KO contro la Lazio e cartellino rosso per Cuadrado.

Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio la Lupa per numero di vittorie, 32-25, e gol marcati, 122-98. Mentre i segni X ammontano a 28.

I giallorossi in casa contano 17 punti (5V – 2X – 2P; 18GF/13GS), un bottino che varrebbe il quarto posto in una classifica stilata solo con i risultati casalinghi. Tuttavia questo 2020 s’è aperto con uno 0-2 patito dall’altra squadra di Torino, quella vestita di granata. Un KO che ha scritto la parola fine su una striscia di 4 vittorie di fila e 5 gare consecutive a punti.

Attenzione: Pau Lopez e compagni in questo torneo hanno sempre incassato gol all’Olimpico tranne che col Brescia.

I bianconeri lontano dalla Stadium hanno fatto 20 punti (6V – 2X – 1P; 13GF/8GS), peggio solo della coinquilina in classifica che si chiama Inter. Dopo il KO per mano della Lazio hanno chiuso il 2019 col 2-1 in casa della Sampdoria e la rete salendo in cielo di Cristiano Ronaldo.

Concludiamo ricordando che il primo centro di Edin Dzeko in Serie A (fra l’altro decisivo per i tre punti) giunse alla seconda giornata del torneo 2015-2016, un colpo di testa proprio alla Juventus. Ma nello stesso match anche Paulo Dybala marcò per la prima volta in campionato con la maglia bianconera…

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

85 incontri disputati

32 vittorie Roma

28 pareggi

25 vittorie Juventus

122 gol fatti Roma

98 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Juventus 2-3, 13° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Juventus 2-0, 36° giornata 2018/2019