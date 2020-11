In Sassuolo-Inter 40 gol

Nella prima e nell’ultima sfida sono andati in scena ben 7 gol.

Ma se lo scontro diretto del 2013-2014 terminò con un tennistico 0-7 (Palacio, Taider, autogol di Pucino, Alvarez, doppietta di Milito, Cambiasso), quello della stagione passata è finito con un più incerto 3-4 (doppietta di Lautaro Martinez, Berardi, doppietta di Lukaku, Djuricic, Boga).

Nel mezzo altri 5 match con 4 successi per il Sassuolo e 1 dell’Inter.

Colpisce pertanto l’assenza di segni X. E in questo campionato ciascuno dei due club ne ha già totalizzati 3. Fra l’altro gli emiliani sono la squadra che ne ha fatti di più in casa, 3, mentre i lombardi con 2 in trasferta sono alle spalle della sola Juventus.

Al Mapei Stadium saranno faccia a faccia i migliori attacchi del torneo. Assieme saranno sul prato di gioco 40 gol (20 per parte).

Eccole un po’ di statistiche sulle reti fatte dalle due squadre…

Il Sassuolo ha una coop del gol formata da 9 ‘soci’, l’Inter si ferma a quota 8.

I neroverdi hanno marcato in 7 match su 8, i nerazzurri hanno fatto en-plein con un 8 su 8.

I panchinari emiliani hanno marcato 1 centro, quelli lombardi 3.

La compagine di De Zerbi ha marcato in tutti e 6 i blocchi da quindici minuti in cui può essere suddiviso un match. Stesso discorso per l’undici diretto da Conte. Non solo. Lo spezzone di gara più prolifico per entrambe le squadre è quello fra i minuti 76 e il triplice fischio finale: 9 per i neroverdi, 6 per i nerazzurri.

Sassuolo: 13 gol di piede, 1 su punizione, 3 rigori, 2 di testa, 1 autogol a favore.

Inter: 14 gol di piede, 1 rigore, 4 di testa, 1 autogol a favore.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

7 incontri disputati

4 vittorie Sassuolo

0 pareggi

3 vittorie Inter

11 gol fatti Sassuolo

14 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Inter 0-7, 4° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Inter 3-4, 8° giornata 2019/2020