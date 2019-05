Inter, i tre punti (Champions) mancano a Napoli dai tempi di Galante

All’Inter mancano solo tre punti per essere certa di giocare la Champions League 2019-2020. A quota 69 sarebbe fuori portata per i cugini del Milan e la Roma ex di Spalletti. Potrebbe essere scavalcata solamente dall’Atalanta che negli ultimi novanta minuti dovrebbe comunque sperare in un’impresa targata Empoli.

Tuttavia l’ultimo segno 2 in un Napoli-Inter è datato stagione 1997-1998, 0-2 alla sesta giornata con Galante a rete dopo 10 minuti e autogol di Turrini per il raddoppio al 69’. Dopo questo colpo esterno da tre punti sono arrivati 8 successi dei campani più 4 segni X.

All’andata la sfida fu decisa ben oltre il novantesimo da Lautaro Martinez. E dando un’occhiata alla distribuzione dei gol marcati dai due club nel corso del campionato, attenzione a quanto accadrà nell’ultimo quarto d’ora del match del San Paolo. I ragazzi di mister Ancelotti hanno marcato ben 21 reti, tre in più di quelli di Spalletti fermi a quota 18. Però il Biscione è anche la compagine che più di tutti ha segnato nel recupero della ripresa: 6 centri (come il Sassuolo).

Gli azzurri sono reduci da 3 successi di fila. L’ultimo stop è casalingo, 33esima giornata, 1-2 con l’Atlanta. I nerazzurri vengono da 7 gare a punti, lunedì hanno battuto il ChievoVerona. Il più recente KO è del 29esimo turno, 0-1 casalingo con la Lazio.

Chiudiamo segnalando che Napoli-Inter sarà anche sfida fra la squadra prima per numero di gol marcati dai panchinari, il Napoli con 11, e quella davanti a tutti per clean sheet totalizzati, 17 fino a oggi.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

72 incontri disputati

36 vittorie Napoli

19 pareggi

17 vittorie Inter

91 gol fatti Napoli

69 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Inter 3-1, 29° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Inter 0-0, 9° giornata 2017/2018