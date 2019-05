Inter, poco buona la prima e poi...monologo nerazzurro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la 17esima volta l'Inter ospita a San Siro il Chievo Verona. I nerazzurri hanno perso una sola partita in casa contro i gialloblu, tra l'altro nel primo match che c'è stato nel capoluogo lombardo, ovvero il 15 dicembre 2001. Allora finì 2-1 per i veneti con gol di Corradi, Vieri e Marazzina. Inter dunque in serie positiva interna contro il Chievo da 15 incontri con ben 11 vittorie all'attivo.

Due vittorie e quattro pareggi, questo il cammino nerazzurro nelle ultime sei giornate. Il Chievo già retrocesso ha perso cinque delle ultime sette partite giocate.

Inter a caccia della Juventus...nella classifica dei 'clean sheet' (partite chiuse senza subire reti). Qualora non prendesse gol stasera raggiungerebbe la formazione bianconera in testa a questa graduatoria con 16 partite con porta inviolata.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

11 vittorie Inter

4 pareggi

1 vittoria Chievo Verona

33 gol fatti Inter

15 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A MILANO

2001/2002 Serie A Inter vs Chievo Verona 1-2

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Inter vs Chievo Verona 5-0