Inzaghi è l'incubo del Sassuolo. La Lazio il tabù di De Zerbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi non ha mai perso in campionato contro il Sassuolo: 4 vittorie più 2 pareggi, con 16 gol marcati e solo 6 subiti. Roberto De Zerbi non ha mai vinto in Serie A contro la Lazio: 2 segni X e 3 sconfitte, con 6 reti all’attivo e 15 al passivo.

I tecnici di Sassuolo, De Zerbi, e Lazio, Inzaghi, si ritroveranno avversari per la sesta volta in campionato in occasione della 13esima giornata di Serie A 2019-2020. Il bilancio dei precedenti vede in netto vantaggio il biancoceleste.

Ma in casa del neroverde l’ultima volta c’è scappato il pareggio, 1-1 la passata stagione. Prima, difatti, in Palermo-Lazio del 2016-2017 e in Benevento-Lazio 2017-2018, erano arrivati 2 KO.

Da segnalare che i giocatori di mister Inzaghi sembrano avere un particolare feeling con le difese orchestrate da De Zerbi. Nella stagione 2017-2018 misero a segno ben 11 marcature fra match d’andata e ritorno. La Lazio si impose, infatti, per 5-1 lontano dall’Olimpico e per 6-2 fra le mura di casa.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E INZAGHI IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

2 pareggi

3 vittorie Inzaghi

6 gol fatti squadre di De Zerbi

15 gol fatti squadre di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

2 pareggi

3 vittorie Lazio

6 gol fatti squadre di De Zerbi

15 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

4 vittorie Inzaghi

2 pareggi

0 vittorie Sassuolo

16 gol fatti squadre di Inzaghi

6 gol fatti Sassuolo