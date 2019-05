Inzaghi sconfitto una sola volta da Maran. Contro il Cagliari il cammino è OK

© foto di Insidefoto/Image Sport

Maran contro Simone Inzaghi. Siamo all'atto terzo, almeno in casa dell'attuale tecnico del Cagliari il quale non è ancora riuscito a battere il suo avversario odierno tra le mura amiche. Lo ha fatto una volta sola, ma in trasferta, alla 22esima giornata del campionato 2016/17 con il Chievo che è riuscito a violare l'Olimpico (1-0).

Inzaghi contro il Cagliari è tutt'ora imbattuto. Per cinque volte ha affrontato la squadra isolana e al massimo, in un paio di circostanze, è uscito dal campo avendo pareggiato la sfida. Maran contro la Lazio? Una sfida indubbiamente equilibrata che vede i biancocelesti in leggero vantaggio (6 vittorie a 4). E' anche vero però che negli ultimi tre match contro i biancocelesti, il tecnico di Trento è uscito sconfitto.

TUTTI I PRECEDENTI TRA MARAN E INZAGHI (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Maran

1 pareggio

3 vittorie Simone Inzaghi

5 gol fatti squadre Maran

11 gol fatti squadre Simone Inzaghi