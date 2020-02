Juric a quota zero con Inzaghi e Lazio. En plein Simone contro il Verona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi e Ivan Juric sono due tra i migliori tecnici di questa stagione in Serie A. Entrambi stanno portando le rispettive squadre a competere per traguardi ben migliori rispetto a quelli prospettati ad inizio stagione.

Una sola volta in casa Inzaghi ha 'ospitato' Juric e ha ottenuto una vittoria: Lazio-Genoa 3-1 stagione 2016/17 (tredicesima giornata). Il bilancio totale è di due vittorie del tecnico laziale, un pareggio e zero affermazioni per quello che attualmente guida il Verona.

Per il momento Inzaghi ha un ottimo cammino di marcia con il Verona avendolo battuto due volte su due incontri giocati, entrambi nella stagione 2017/18. In quelle circostanze la porta biancoceleste è rimasta imbattuta.

Juric con la Lazio non è messo benissimo a livello di precedenti. Due volte ha perso, una volta ha pareggiato e non ha mai vinto nelle tre sfide giocate contro i biancocelesti.

TUTTI I PRECEDENTI TRA INZAGHI E JURIC (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Inzaghi

1 pareggio

0 vittorie Juric

8 gol fatti squadre Inzaghi

5 gol fatti squadre Juric

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS VERONA

2 vittorie Inzaghi

0 pareggi

0 vittorie Verona

5 gol fatti squadre Inzaghi

0 gol fatti Verona

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS LAZIO

0 vittorie Juric

1 pareggio

2 vittorie Lazio

5 gol fatti squadre Juric

8 gol fatti Lazio