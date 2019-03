L’ex Pioli e il sostituto Inzaghi in una sfida ad alto tasso di gol

© foto di Federico Gaetano

La bellezza di 10 marcature in due match. Fra l’altro con una vittoria per parte.

Per Stefano Pioli in occasione di Inter-Lazio 3-0 del campionato 2016-2017.

A favore di Simone Inzaghi in Fiorentina-Lazio 3-4 della stagione scorsa.

Se poi buttiamo uno sguardo anche agli scontri diretti a campi invertiti, vale a dire con l’attuale tecnico della Lazio nelle vesti di padrone di casa e quello della Fiorentina nel ruolo di ospite, ecco che ci ritroviamo col biancoceleste avanti nei risultati, 2-1 per vittorie, ma dietro per gol, 6-7 per reti fatte.

Da ricordare inoltre il passato da ex di Pioli, mister dei laziali nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016, con 69 panchine in A e uno score di 32 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte… prima di lasciare il posto proprio a Inzaghi che dopo le 7 caps del 2015-2016 con 4 successi e 3 battute d’arresto si guadagnò la panchina che ancora occupa.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E INZAGHI IN CAMPIONATO

1 vittoria Pioli

1 pareggio

2 vittorie Inzaghi

7 gol fatti squadre di Pioli

6 gol fatti squadre di Inzaghi