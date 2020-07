L’ultimo incrocio fra Sarri e Zenga con record di punti e retrocessione

La prima volta in campionato fra una squadra di Walter Zenga e una di Maurizio Sarri fu pareggio con quattro marcature.

Successivamente, stagione 2017-2018, ecco un doppio successo per l’attuale bianconero. Con la vittoria all’ultima giornata del girone di ritorno, in Napoli-Crotone 2-1, che ha più significati. Gli azzurri raggiunsero quota 91 punti in Serie A, bottino mai fatto prima dal club e neppure da una seconda classificata nella corsa scudetto. I rossoblù retrocessero in cadetteria, superati sul filo di lana dalla Spal.

Il bilancio dei precedenti, pertanto, sorride a Sarri, con Zenga alla ricerca ancora del primo successo.

In equilibrio, invece, il rendiconto degli incroci fra Zenga e la Juventus. Il mister ha sfidato la Vecchia Signora con Catania, Palermo e Crotone.

Per Sarri, al contrario, dopo il pareggio e il KO dalla panchina dell’Empoli nei primi 2 faccia a faccia col Cagliari, ecco una striscia di 5 vittorie di fila.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ZENGA E SARRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Zenga

1 pareggio

2 vittorie Sarri

3 gol fatti squadre di Zenga

5 gol fatti squadre di Sarri

TUTTI I PRECEDENTI FRA ZENGA E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

1 vittoria Zenga

3 pareggi

1 vittoria Juventus

6 gol fatti squadre di Zenga

5 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

5 vittorie Sarri

1 pareggio

1 vittoria Cagliari

21 gol fatti squadre di Sarri

6 gol fatti Cagliari