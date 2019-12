L’ultimo X in un Juventus-Udinese? Ronaldo aveva 5 anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È il pareggio il grande assente in occasione degli Juventus-Udinese di campionato.

L’ultima volta fu in occasione dello spareggio europeo al termine del campionato 1998-1999, 1-1. Ma per rintracciarlo in regular season dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino alla stagione 1989-1990, quando la partita fu decisa nel volgere di centoventi secondi: Branca al 10’ mise a segno lo 0-1, Zavarov al 12’ fece l’1-1. Dopo il tabellone con marcatori e punteggio non sarebbe più cambiato.

Il calendario segnava la data del 18 marzo 1990, al prossimo calcio d’inizio di Juventus-Udinese saranno trascorsi da quell’evento ben 10.865 giorni.

Per intenderci… Cristiano Ronaldo aveva compiuto da un mese i 5 anni.

Successivamente ecco 20 successi bianconeri piemontesi (l’ultimo la scorsa stagione per 4-1: doppietta di Kean, Can su rigore, Matuidi e Lasagna) e 5 bianconeri friulani (il più recente nel 2015-2016 con Thereau man of the match).

La Vecchia Signora è reduce, in Serie A, dal KO sul campo della Lazio. Quello patito all’Olimpico è stato il primo stop della gestione Sarri. I numeri di tutte le competizioni, però, non possono che essere positivi: 16 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta.

Allo Stadium l’unico club a non patire disfatta è stato il Sassuolo, proprio in occasione dell’ultimo impegno far le mura di casa per Dybala e compagni.

I friulani vengono dal pareggio interno col Napoli, 1-1. L’ultima volta con tre punti in tasca tutti assieme fu in occasione dell’11esima giornata, 3-1 nella Genova rossoblù. Lontano dalla Dacia Arena hanno fatto solo 4 punti (1V – 1X – 5P).

Due curiosità per gli amanti delle statistiche: Juventus-Udinese sarà seconda miglior difesa contro secondo peggior attacco; quella di Gotti è l’unica squadra senza rigori a favore nel torneo, mentre ne ha subiti ben 7 (record negativo condiviso col Lecce).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)*

46 incontri disputati

34 vittorie Juventus

5 pareggi

7 vittorie Udinese

102 gol fatti Juventus

40 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Udinese 1-1, 34° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Udinese 4-1, 27° giornata 2018/2019

* Conteggiato anche lo spareggio del 1998/1999 per l’accesso alle competizioni europee.