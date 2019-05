La caccia disperata dell'Empoli, segnare a Genova è impresa. La Samp...

© foto di Federico Gaetano

Empoli alla disperata ricerca di punti per arrivare ad una salvezza che, stante le condizioni attuali, sarebbe un mezzo miracolo. Gli azzurri non vincono nella Genova blucerchiata dal 10 settembre 2006 (1-2). Sono solo 7 i gol segnati dall'Empoli a Genova in 15 partite (media in pratica di 0,5 gol a match). Sampdoria che è tornata a pareggiare nel corso dell'ultimo weekend: un avvenimento che non accadeva dalla 20esima giornata, ovvero 15 partite fa.

Domenica scorsa l'Empoli ha chiuso la gara con la Fiorentina, oltre che con una vittoria, senza aver subito nemmeno un gol. Un qualcosa che è avvenuto solamente cinque volte in questo campionato: la formazione allenata da Andreazzoli è la peggiore in fatto di 'clean sheet' a pari merito con il Chievo. La Sampdoria è l'unica compagine della massima categoria ad essere in doppia cifra in fatto di rigori a favore. In questa particolare graduatoria, blucerchiati in vetta con 11 tiri dal dischetto (Juventus e Udinese seguono ad otto).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

9 vittorie Sampdoria

3 pareggi

3 vittorie Empoli

23 gol fatti Sampdoria

7 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1986/1987 Serie A Sampdoria vs Empoli 3-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2016/2017 Serie A Sampdoria vs Empoli 0-0