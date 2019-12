La lunga astinenza del Lecce col Bologna. Quanti marcatori rossoblu!

© foto di Alessandro Pizzuti

Il Lecce è l'unica squadra di Serie A a non avere ancora vinto in casa. Quattro punti in sette partite giocate a Via del Mare per i salentini, frutto di quattro pareggi. Dopo aver attraversato un periodo piuttosto complicato il Bologna sta cercando di rimettersi in carreggiata e ha ottenuto due vittorie, un pari e una sconfitta nelle ultime quattro gare.

Il Lecce non segna in casa al Bologna dal 28 aprile 2007. L'ultimo giocatore a riuscire in questa impresa è Zanchetta ll'83' del match vinto contro i rossoblu per 2-1. Da allora vi sono state altre quattro partite in Puglia e quindi parliamo di un'astinenza da gol che dura da 367 minuti (recuperi esclusi). Un solo gol realizzato in assoluto negli ultimi quattro incontri giocati a Lecce ed è di Gaston Ramirez nello 0-1 del 13 marzo 2011.

Una sola volta i giallorossi hanno chiuso una partita senza prendere reti e in questo senso sono ultimi in Serie A. Il Lecce è anche la squadra alla quale hanno fischiato il maggior numero di rigori contro nella massima serie, assieme all'Udinese (7). A differenza dei friulani però i salentini hanno avuto anche altrettanti penalty a favore per un differenziale dunque pari a zero. Il Bologna è già riuscito a mandare a rete un'intera formazione: sono 11 i giocatori rossoblu ad aver marcato almeno un gol. Meglio hanno fatto solo Cagliari, Inter e Atalanta con 12.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

6 vittorie Lecce

10 pareggi

4 vittorie Bologna

20 gol fatti Lecce

16 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1982/1983 Serie B Lecce vs Bologna 1-3



L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2011/2012 Serie A Lecce vs Bologna 0-0