La mezza sorpresa della prima a San Siro. La panchina rossonera...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un solo precedente a Milano tra Milan e Frosinone. E c'è da dire che alla prima c'è scappata una mezza sorpresa con il pareggio 3-3 tra queste due squadre.

I rossoneri arrivano a questo appuntamento con due vittorie consecutive alle spalle. I ciociari invece, già retrocessi in B, hanno perso 4 delle ultime 5 partite e totalizzato un solo punto in questo lasso di tempo, come se avessero tirato definitivamente i remi in barca.

Il Milan è la squadra di Serie A, assieme al Cagliari, ad aver avuto il minor numero di rigori a favore: tre in tutto il campionato. La cosa che differenzia rossoneri e rossoblu è però il numero di penalty fischiati contro: 4 al Milan, ben 10 ai sardi. Scarso il contributo dalla panchina arrivato per Gattuso: tre i gol segnati da giocatori entrati a partita in corso. Per capirsi, lo stesso Frosinone ne ha più del doppio, perché è a 7.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

0 vittorie Milan

1 pareggio

0 vittorie Frosinone

3 gol fatti Milan

3 gol fatti Frosinone

LA PRIMA ED ULTIMA PARTITA A MILANO

2015/2016 Serie A Milan vs Frosinone 3-3