La salvezza passa da un ex mai battuto

Sono davvero strani gli dei che governano il gioco del calcio.

Per salvarsi il Genoa di Nicola dovrà avere la meglio su un suo ex allenatore: quell’Ivan Juric che sulla panchina rossoblù fra il 2016-2017 e il 2018-2019 ha raccolto 51 caps in Serie A con un bilancio di 9 vittorie, 14 pareggi, 28 sconfitte.

Non solo.

Davide Nicola dovrà centrare il primo successo contro il collega (al massimo fino a oggi ha raccolto un pareggio) e contro gli scaligeri (sfidati fra A, cadetteria e C ben 7 volte).

E per Juric?

In caso di vittoria per la prima volta da quando allena in Serie A avrebbe un rendiconto stagionale con più successi che sconfitte, per il momento è in pareggio, 12-12. Non deve fare altro che bissare l’andata…

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E JURIC IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

1 pareggio

3 vittorie Juric

5 gol fatti squadre di Nicola

11 gol fatti squadre di Juric

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E L’HELLAS VERONA IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

3 pareggi

4 vittorie Hellas Verona

4 gol fatti squadre di Nicola

9 gol fatti Hellas Verona

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E IL GENOA IN CAMPIONATO

1 vittoria Juric

0 pareggi

0 vittorie Genoa

2 gol fatti squadre di Juric

1 gol fatto Genoa