La vittoria e il gol in più del Parma sul Sassuolo

Tre sconfitte in quattro partite giocate. Con questo ruolino di marcia negativo il Parma si appresta ad ospitare il Sassuolo in uno dei tanti derby emiliani della A. I neroverdi sono andati con un'alternanza perfetta: sconfitta, vittoria, sconfitta, vittoria (6 punti in classifica).

Sotto il profilo dei precedenti a Parma, i padroni di casa sono leggermente in vantaggio per due vittorie ad una ed un gol realizzato in più. L'unica vittoria del Sassuolo è datata 25 ottobre 2014 (1-3).

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

2 vittorie Parma

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

7 gol fatti Parma

6 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA PARMA

2008/2009 Serie B Parma vs Sassuolo 1-1

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2018/2019 Serie A Parma vs Sassuolo 2-1