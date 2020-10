Lazio-Bologna, sarà decisivo il secondo tempo

vedi letture

Quello di sabato sarà il 71esimo Lazio-Bologna nei campionati a girone unico. A oggi rintracciamo 66 precedenti in Serie A e 4 in cadetteria.

Il bilancio di questi match sorride ai padroni di casa in vantaggio per vittorie, 37-11, mentre i segni X ammontano a 22, e sul fronte della marcature, 127-74.

Statistiche confermate anche dagli ultimi testa a testa.

I biancocelesti hanno sempre fatto punti in occasione dei più recenti 7 scontri diretti: 4 successi (l’anno scorso fu 2-0 con reti di Luis Alberto al 18’ e Correa al 21’) e 3 pareggi (tutti concentrati fra il 2016-2017 e il 2018-2019, doppio 1-1 e singolo 3-3).

E così l’ultimo segno 2 comparso in schedina è del 2011-2012 quando al 27esimo turno fu 1-3. Fecero tutto i giocatori in rossoblù: Portanova all’11’, Diamanti al 28’, autorete di Rubin al 56’. Krhin al 60’. Era la squadra allenata da Pioli.

Entrambe le compagini sono reduci da un KO in campionato. I biancocelesti in casa della Sampdoria (incassando 3 reti), i rossoblù a domicilio col Sassuolo (nonostante i 3 gol marcati).

Dando uno sguardo alle varie statistiche di rendimento scopriamo che quella di Mihajlovic è la compagine che, alla vigilia del quinto turno, ha perso più punti nel passaggio dal primo al secondo tempo. Se i match terminassero al 45’ ne conterebbe, infatti, 7. La classifica in corso di validità dice, invece, 3. Il delta è quindi pari a -4.

E per la Lazio?

C’è un +1, dai 3 al 45’ ai 4 al triplice fischio finale. Ma fra le sei big del campionato è, per il momento, quella ha raccolto meno di quanto preventivato alla vigilia del torneo. Segni di ripresa si sono però visti ieri sera in Champions League.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

70 incontri disputati

37 vittorie Lazio

22 pareggi

11 vittorie Bologna

127 gol fatti Lazio

74 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Bologna 3-0, 1° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Bologna 2-0, 26° giornata 2019/2020