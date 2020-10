Lazio-Inter è sul 6-6 dal 2008

vedi letture

Lazio-Inter alla terza giornata di Serie A è già andata in scena 2 volte. Nel 1948-1949 fu pareggio per 2-2. Penzo e Remondini per i padroni di casa, Amadei e Nyers per gli ospiti. Nel 1984-1985 altro segno X stavolta per 1-1. Giordano per i biancocelesti e Altobelli per i nerazzurri.

Se trovasse conferma il vecchio adagio che non c’è due senza tre… anche il testa a testa di domenica pomeriggio dovrebbe terminare senza vincitori. Ma accontentarsi di un punto non sembra nel DNA delle due squadre. Soprattutto dei loro allenatori.

Il bilancio dei precedenti in Serie A vede in leggero vantaggio la Lazio per 5 successi, 27-22, e di 7 gol marcati, 105-98.

Ma proprio sul fronte delle marcature gli interisti hanno un obiettivo ghiotto a portata di tiro. Sono, infatti, 98 i gol marcati dal 1929 in poi. Il primo lo firmò Balestrini il 27 ottobre 1929, il 50esimo Boninsegna il 24 gennaio 1971. E il 100esimo?

La passata stagione si imposero i laziali per 2-1 (Young, Immobile su rigore, Milinkovic-Savic).

Due campionati fa passarono gli interisti per 3-0 (doppietta di Icardi e Brozovic).

Il ritardatario è quindi il segno X (nonostante i match chiusi in parità siano 28 in totale). L’ultimo è l’1-1 del 2007-2008. Dopo ecco 6 successi Lazio, 6 successi Inter, 16 gol fatti dagli Aquilotti, 19 reti messe a segno dal Biscione. Insomma, in quest’ultimo scorcio di calcio italiano Lazio-Inter è sul 6-6 in fatto di vittorie.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

77 incontri disputati

27 vittorie Lazio

28 pareggi

22 vittorie Inter

105 gol fatti Lazio

98 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Inter 1-1, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Inter 2-1, 24° giornata 2019/2020