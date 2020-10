Lazio, solo una vittoria contro mister Ranieri negli anni Duemila

L’1-5 rimediato all’Olimpico qualche mese fa ha rappresentato per mister Claudio Ranieri la prima sconfitta con la Lazio e in campionato negli anni Duemila.

Era dalla stagione 1996-1997, infatti, che il testaccino non rimediava un KO dal club biancoceleste. Alla guida di Parma (2006-2007), Juventus (2007-2008 e 2008-2009), Roma (2009-2010 e 2010-2011), Inter (2011-2012) aveva infatti raccolto ben 6 successi e 2 segni X con 16 gol marcati a fronte di soli 7 incassati.

Un percorso che permette a Ranieri di presentare numeri positivi negli scontri diretti contro gli Aquilotti.

Così come sono positivi quelli di Simone Inzaghi con la Sampdoria. Anzi, il tecnico originario di Piacenza dopo aver rimediato un KO nel primo faccia a faccia con i blucerchiati ha inanellato ben 8 match a punti: 7 vittorie e 1 pareggio.

Abbiamo iniziato ricordando quel Lazio-Sampdoria 5-1 dello scorso 18 gennaio 2020. E’ questo anche l’unico scontro diretto in Serie A fra i due mister.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E INZAGHI IN CAMPIONATO

0 vittorie Ranieri

0 pareggi

1 vittoria Inzaghi

1 gol fatto squadra di Ranieri

5 gol fatti squadra di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

8 vittorie Ranieri

6 pareggi

5 vittorie Lazio

29 gol fatti squadre di Ranieri

31 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

7 vittorie Inzaghi

1 pareggio

1 vittorie Sampdoria

28 gol fatti squadre di Inzaghi

11 gol fatti Sampdoria