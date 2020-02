vedi letture

Le statistiche – Perugia-Empoli e quella partita con 3 doppiette

La prima volta in cadetteria fu nella stagione 1947-1948, quando Perugia ed Empoli militavano entrambe nel girone C. Perché c’è stato un tempo in cui anche la Serie B era suddivisa in raggruppamenti. Alla sesta giornata si imposero gli umbri col punteggio di 1-0 e la rete decisiva di Serone al 27’. L’ultima rappresentazione è andata in scena un paio di stagioni or sono, 2017-2018. Al 21esimo turno fu goleada toscana, un 4-2 con le firme di Caputo e Donnarumma per gli ospiti, Di Carmine per i locali.

Curiosità: in quest’ultimo incrocio registriamo ben 3 doppiette.

Le due compagini sono state avversarie in Serie A, 3 occasioni, in B, 6, infine, in C, 7 volte.

Il bilancio totale dei 16 incontri disputati strizza l’occhio al Grifone avanti per numero di vittorie, 7-4, e marcature, 21-19. Ma il vantaggio è stato costruito in terza serie e in match distanti più di mezzo secolo.

Nonostante la lunga militanza sulla panchina biancorossa, mai prima di stasera Cosmi aveva affrontato l’Empoli col Perugia in B. Rintracciamo sì dei testa a testa, ma si sono verificati agli inizi degli anni Duemila in Serie A: 1-3 nel 2002-2003 e 1-1 nel 2003-2004.

Alla vigilia del 25esimo turno della B 2019-2020 i due club si ritrovano appaiati a quota 33 punti nella classifica generale.

Gli umbri (in casa 6V – 3X – 3P con 15GF e 12GS) non fanno un risultato positivo dal 22esimo turno, 2-1 sul campo della Juve Stabia, poi ecco i KO con Spezia e Frosinone senza marcare gol. I toscani (in trasferta 2V – 3X – 6P con 8GF e 18GS) nelle ultime quattro giornate hanno messo assieme 10 punti. Soprattutto, con Marino in panchina sanno soltanto vincere: un filotto di 3 su 3 a spese di Crotone, Cittadella e Pisa.

CONFRONTI DIRETTI A PERUGIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

16 incontri disputati

7 vittorie Perugia

5 pareggi

4 vittorie Empoli

21 gol fatti Perugia

19 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A PERUGIA (SERIE B)

Perugia-Empoli 1-0, 6° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A PERUGIA (SERIE B)

Perugia-Empoli 2-4, 21° giornata 2017/2018