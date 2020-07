Lecce, se a Udine ci fossero Giacomazzi e Vucinic

Dagli Udinese-Lecce di Serie A non è mai uscito il pareggio. E questa è una buon notizia per i salentini che col segno X ci farebbero davvero poco. Però prima di oggi hanno sbancato il Friuli soltanto in due occasioni.

La prima volta fu nel torneo 2001-2002, 0-1 con rete di Giacomazzi dopo pochi secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Gabriele. La seconda qualche stagione più tardi, 2005-2006, 1-2 con doppietta di Vucinic a cavallo delle due frazioni di gioco e prima del gol della bandiera del solito Di Natale.

Al contrario i padroni di casa hanno raccolto 9 punti negli ultimi 3 precedenti fra le mura di casa.

E per rintracciare un segno X?

Dobbiamo scendere di categoria, in cadetteria, e andare all’annata 1991-1992, quando lo scontro diretto terminò col punteggio di 1-1.

Da notare che negli almanacchi di calcio c’è anche traccia di un Udinese-Lecce 6-0, 1997-1998. Non si tratta del successo più largo dei friulani in casa e in Serie A. Perché il record appartiene a un Udinese-Napoli 7-0 del 1957-1958. Però è pur sempre un punteggio che fa rumore.

Stato di forma.

I ragazzi di mister Gotti con i 6 punti fatti negli ultimi 180 minuti hanno staccato il biglietto per la salvezza. Quelli di Liverani devono sperare di farne altrettanti nei prossimi 180 minuti e… poi guardare ai risultati del Genoa. La salvezza ormai non dipende più solo dal loro.

Nota di chiusura: ventesimo Udinese-Lecce fra Serie A e B.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

19 incontri disputati

14 vittorie Udinese

3 pareggi

2 vittorie Lecce

39 gol fatti Udinese

15 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Lecce 2-1, 24° giornata 1985/1986

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Lecce 2-1, 21° giornata 2011/2012