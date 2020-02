© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la clamorosa astinenza da vittorie interne per il Lecce. La formazione pugliese è l'unica ad essere con zero successi tra le mura amiche pur avendo giocato dieci gare davanti al proprio pubblico. Torino senza pareggi nelle ultime 5 gare con 2 vittorie e 3 sconfitte e con un solo pari in dieci partite giocate fuori casa (poi 4 successi e 5 battute d'arresto).

Una sola affermazione granata in dieci gare giocate finora in Puglia tra Serie A e Serie B. Ed è un successo datato 4 aprile 1994 (1-2). Dopo di allora 3 vittorie giallorosse e 3 pari.

Una sola volta in questa stagione il Lecce ha chiuso la gara senza aver subito reti: è accaduto nella trasferta di Firenze. La squadra di Liverani è ultima in questa graduatoria. I pugliesi sono anche la squadra ad aver avuto il maggior numero di rigori contro: 8, come il Genoa.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

4 vittorie Lecce

5 pareggi

1 vittoria Torino

15 gol fatti Lecce

11 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1985/1986 Serie A Lecce vs Torino 0-0

L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2009/2010 Serie A Lecce vs Torino 2-1