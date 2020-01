© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

18 punti su 27 in classifica: il Perugia ha ottenuto esattamente i dueterzi dei suoi punti tra le mura amiche. Zero successi esterni (in dieci partite) e nove gare senza vittoria per il Livorno. Con delle serie del genere non sorprende per niente il fatto che i labronici siano ultimi in classifica.

Tre successi livornesi in Umbria, ma l'ultimo successo comincia ad essere datato. Parliamo di 1-0 ottenuto il 22 febbraio 1970, praticamente 50 anni esatti fa.

Solamente due volte il Livorno ha chiuso una partita in questo campionato senza prendere gol: gli amaranto sono ultimi con il Trapani in questa classifica. Il Perugia invece è la formazione che ha usufruito del maggior numero di rigori a favore: 8 come il Frosinone. Ma a differenza dei ciociari che possono vantare un poco invidiabile 4 su 8 dal dischetto, i grifoni hanno il cento per cento di realizzazione dagli undici metri.

TUTTI I PRECEDENTI A PERUGIA (SERIE B E C)

5 vittorie Perugia

5 pareggi

3 vittorie Livorno

18 gol fatti Perugia

10 gol fatti Livorno

LA PRIMA SFIDA A PERUGIA

1959/1960 Serie C1 Perugia vs Livorno 2-1

L'ULTIMA SFIDA A PERUGIA

2018/2019 Serie B Perugia vs Livorno 3-1