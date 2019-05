Napoli, sempre a punti in A dopo un match europeo. Ma sui colpi di testa…

© foto di Insidefoto/Image Sport

Otto vittorie e tre pareggi, per un totale di undici gare positive.

E’ il bilancio del Napoli 2018-2019 nei match di campionato dopo l’impegno infrasettimanale in Europa.

Molto positivo, anche se…

Nel periodo della fase a gironi della Champions League gli azzurri hanno piazzato 5 successi e 1 segno X. Quando hanno frequentato l’Europa League, da febbraio in poi, l’andatura ha rallentato con 3 affermazioni e 2 match chiusi in parità.

All’andata contro l’Atlanta fu segno 2, portando così a 3 le vittorie consecutive in Serie A contro gli orobici.

La passata stagione, poi, al San Paolo fu 3-1 (Cristante per gli ospiti nel primo tempo, Zielinski, Mertens e Rog per i padroni di casa nella ripresa), vendicando così lo 0-2 della stagione precedente (doppietta di Caldara).

Curiosità: due delle tre reti nerazzurre in Campania sono arrivate con un colpo di testa su azione da calcio d’angolo.

L’ultimo pareggio con gol è rappresentato dall’1-1 del 2014-2015. A porte inviolate dallo 0-0 del 2008-2009.

Chiudiamo segnalando che c’è solo un precedente Napoli-Atalanta alla 33esima di A: 2007-2008, 2-0 per i padroni di casa; mentre il risultato più ricorrente dai 50 incontri disputati è l’1-0, comparso già in 11 occasioni.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

50 incontri disputati

34 vittorie Napoli

11 pareggi

5 vittorie Atalanta

84 gol fatti Napoli

32 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Atalanta 1-0, 25° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Atalanta 3-1, 2° giornata 2017/2018