Napoli-Torino, il poker di Mertens e la punizione di Rosinaldo

La prima marcatura fu opera di Sallustro il 17 novembre 1929, l’ultimo gol è stato segnato da Hamsik il 6 maggio 2018.

Hanno raggiunto quota 99 le reti del Napoli quando ha ospitato il Torino nei match di campionato: 97 in Serie A, 2 in cadetteria.

Dopo 4 testa a testa in cui entrambi i club avevano trovato la via del gol, l’anno scorso c’è scappato il risultato ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

I campani non fanno loro questo match dal 5-3 alla 17esima giornata 2016-2017, poker di Mertens oltre ai centri di Belotti, Chiriches, Rossettini e Iago Falque. Fra l’altro l’attaccante belga mise a segno un tris nei primi ventidue minuti del match.

Il più recente segno 2 in schedina risale al 2008-2009, 1-2 al 36esimo turno: Pià per il vantaggio dei padroni di casa, poi una girata di Bianchi e una suntuosa punizione di Rosina ribaltarono l’esito della sfida (non a caso il nickname del giocatore nato a Belvedere Marittimo era ‘Rosinaldo’ per via delle indiscusse doti tecniche).

Dando uno sguardo agli almanacchi di calcio, scopriamo che di Napoli-Torino alla 26esima giornata ce ne sono già 2. Nel 1958-1959 fu 2-2: Beltrandi e Vitali per i locali, doppietta di Crippa (il padre del doppio ex Massimo) per gli ospiti. Nel 1995-1996 ecco un 1-0: Boghossian man of the match.

Tornando all’attualità… il Napoli in casa (14 punti con 4V – 2X – 6P, 15GF e 17GS) è reduce dal 2-3 col Lecce. Soprattutto in questo torneo solo 3 volte è rimasto a porta inviolata. Il Torino in trasferta (13 punti con 4V – 1X – 7P con 16GF e 21GS) non fa risultato positivo dal 2-0 a Roma dello scorso 5 gennaio. Quindi si sono susseguiti 3 KO. Curiosamente anche per i granata, ma in esterna, i clean sheet sono soltanto 3.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

67 incontri disputati

27 vittorie Napoli

32 pareggi

8 vittorie Torino

99 gol fatti Napoli

61 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Torino 2-0, 7° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Torino 0-0, 24° giornata 2018/2019