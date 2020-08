Nel derby del Sole l'ultimo X fra Sarri e la Roma

Fra i mister Maurizio Sarri, Juventus, e Paulo Fonseca, Roma, c’è solo il precedente di un girone fa. All’Olimpico si imposero i bianconeri col punteggio di 2-1.

Quella è stata anche l’unica volta in cui il portoghese ha sfidato la Vecchia Signora nel campionato italiano.

Molti di più, 9, gli incroci fra Sarri e i giallorossi.

Curiosamente negli ultimi 6 scontri diretti il mister di Bagnoli e la squadra capitolina si sono divisi equamente la posta in palio, 3 successi per l’uno e per l’altra. E così per rintracciare un segno X dobbiamo andare indietro nel tempo fino alla 16esima giornata del 2015-2016, quando il derby del Sole fra Roma e Napoli terminò col pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E FONSECA IN CAMPIONATO

1 vittoria Sarri

0 pareggi

0 vittorie Fonseca

2 gol fatti squadra di Sarri

1 gol fatto squadra di Fonseca

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA ROMA IN CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

2 pareggi

4 vittorie Roma

9 gol fatti squadre di Sarri

12 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA FONSECA E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Fonseca

0 pareggi

1 vittoria Juventus

1 gol fatto squadra di Fonseca

2 gol fatti Juventus