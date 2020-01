Parma davanti alla Juventus in due classifiche

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 4-0 di Coppa Italia rifilato all’Udinese non ci poteva essere avversario migliore per gli attaccanti della Juventus.

All’Allianz Stadium arriva, infatti, il Parma, squadra che a Torino ha sempre incassato almeno un gol. In 24 sfide di Serie A i bianconeri hanno marcato 60 reti per una media di 2,5 centri ogni novanta minuti di gioco (più recuperi).

La passata stagione fu uno spettacolare 3-3 griffato dalle doppiette di Cristiano Ronaldo e Gervinho. Ma la storia del match racconta anche di vere e proprie abbuffate: dall’esordio con 5-0 per opera di Julio Cesar, Casiraghi, Marocchi e due volte Baggio, al 7-0 del 2014-2015 quando Llorente, Tevez e Morata piazzarono tutti in bis mentre Lichtsteiner si limitò a esultare sotto la curva in una sola occasione.

Ovvio che con una striscia del genere i numeri dei precedenti Juventus-Parma siano a strisce bianconere: 15-3 per successi (con 6 segni X), 60-25 sul fronte marcature.

Per di più dando uno sguardo anche ai match del Tardini scopriamo che la Vecchia Signora è reduce da 3 gare positive contro i Crociati: 2 successi esterni più 1 pareggio interno.

Tuttavia attenzione a dare per scontato l’esito del posticipo di domenica sera.

Ci sono un paio di statistiche legate alla Serie A 2019-2010 che vedono gli emiliani davanti ai piemontesi.

Gli schemi di mister D’Aversa hanno mandato in gol più uomini di quelli proposti dal tecnico Sarri: 11 contro 10. Non solo. Anche per l’apporto dei panchinari in fatto di reti il club gialloblù sopravanza quello bianconero: 7 contro 4.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

24 incontri disputati

15 vittorie Juventus

6 pareggi

3 vittorie Parma

60 gol fatti Juventus

25 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Parma 5-0, 18° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Parma 3-3, 22° giornata 2018/2019