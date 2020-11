Parma leggermente avanti sulla Fiorentina, ma dei viola le vittorie con più gol

Una sola vittoria per il Parma in questo inizio di campionato che non è stato facilissimo per gli emiliani. I gialloblu si presentano a questo appuntamento con due pareggi consecutivi ottenuti nelle ultime due giornate. La Fiorentina arriva a Parma messa leggermente meglio in classifica, ma con l'allenatore Iachini messo sulla graticola per il non gioco della squadra gigliata. E fuori casa i viola hanno ottenuto un solo punto nella trasferta di Cesena contro lo Spezia.

Negli scontri diretti giocati al Tardini si fa leggermente preferire il Parma (8 vittorie contro 6). I risultati però più eclatanti, almeno in termini numerici li ha ottenuti però la Fiorentina. Il 27 febbraio del 2000 i toscani si sono imposti per 4-0 in casa dei gialloblu e ne hanno fatti 4 (a 2) il 25 febbraio 2006.

Con sei giocatori diversi andati a segno, il Parma non è certo messo male in questa particolare graduatoria. Ma ancora meglio ha saputo fare la Fiorentina con sette. Sopra i gigliati, ad otto, ci sono solo Atalanta, Sassuolo e Napoli.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

8 vittorie Parma

11 pareggi

6 vittorie Fiorentina

33 gol fatti Parma

29 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1929/1930 Serie B Parma vs Fiorentina 1-1

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Parma vs Fiorentina 1-2