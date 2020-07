Per l’ex Liverani contro Nicola l'ultimo punto prima dell’esonero

vedi letture

Fabio Liverani è stato l’allenatore del Genoa nella stagione 2013-2014. Almeno nella primissima parte di quell’annata. In campionato raccolse 4 punti: vittoria nel derby e pareggio senza reti col Livorno. Le 4 sconfitte, due prima e due dopo le gare citate qualche riga sopra, ne decretarono l’esonero e il ritorno di Gian Piero Gasperini.

Curiosamente in Genoa-Livorno l’allenatore dei toscani era quel Davide Nicola che oggi veste il rossoblù.

Per il mister originario di Luserna San Giovanni, inoltre, sarà la prima volta da avversario del Lecce in campionato. Al contrario il tecnico natio di Roma annovera il 2-2 di un girone fa allo stadio Ettore Giardiniero – Via del mare.

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E LIVERANI IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

1 pareggio

0 vittorie Liverani

0 gol fatti squadra di Nicola

0 gol fatti squadra di Liverani

TUTTI I PRECEDENTI FRA LIVERANI E IL GENOA IN CAMPIONATO

0 vittorie Liverani

1 pareggio

0 vittorie Genoa

2 gol fatti squadra di Liverani

2 gol fatti Genoa