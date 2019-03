© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sinisa Mihajlovic taglierà il personale traguardo delle 250 panchine in Serie A sul campo dell’Udinese. Ma Davide Nicola difficilmente vorrà farsi sfuggire la possibilità di cogliere il risultato positivo numero 150 nei campionati professionistici italiani.

Il tecnico del Bologna arriva a questo appuntamento con un score di 83 vittorie, 93 pareggi e 73 sconfitte.

Quello dell’Udinese che vanta 251 caps fra A, B e C conta, invece, 86 successi, 63 segni X e 102 sconfitte.

I due sono già stati avversari per 3 volte, sempre con Crotone e Torino in campo. Dopo un esordio con vittoria per 2-0 a favore di Mihajlovic, gli altri 2 incroci sono terminati in parità.

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

2 pareggi

1 vittoria Mihajlovic

3 gol fatti squadre di Nicola

5 gol fatti squadre di Mihajlovic