Per ogni vittoria del Bologna, ce ne sono 3 del Toro. Nei recuperi i rossoblu...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre vittorie, un pareggio (incredibile, con tre gol di vantaggio vanificati contro il Verona) e una sconfitta. Il Torino sta provando a cambiare passo in questo periodo della stagione. Ma anche il Bologna non sta di certo male avendo ottenuto tre vittorie e due pareggi (con una sola sconfitta) nelle ultime 6 partite.

In fatto di successi, Torino largamente in vantaggio rispetto al Bologna nelle partite giocate in Piemonte (31 a 10). Ma è il pareggio il risultato che manca da più tempo. L'ultima divisione della posta l'abbiamo avuta nella primavera del 2009 (1-1).

Bologna specialista nei gol nel tempo di recupero nella ripresa. Con quello segnato da Orsolini contro la Fiorentina di lunedì scorso, i rossoblu sono a quota 4 reti realizzati oltre il novantesimo. Di più e di meglio ha fatto solo la Lazio che è a 6.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

31 vittorie Torino

21 pareggi

10 vittorie Bologna

101 gol fatti Torino

54 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Bologna 0-0



L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2018/2019 Serie A Torino vs Bologna 2-3