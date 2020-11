Pioli, Inter e quella storia interrotta da Juric

Regna l’equilibrio negli scontri diretti in Serie A fra i mister Stefano Pioli, Milan, e Ivan Juric, Verona.

Però… nella stagione 2016-2017 alla 35esima giornata andò in scena Genoa-Inter, match poi terminato 1-0. Qualche giorno dopo sarebbe arrivato l’esonero per il tecnico originario di Parma.

Curiosa anche la storia degli incroci fra il mister dell’Hellas Verona e il Milan. In occasione del primo testata testa si impose col Genoa anche in maniera netta: 3-0. Successivamente ecco 2 segni X e altrettanti KO.

Positivo, invece, il rendiconto delle sfide fra Pioli e gli scaligeri. Fra Serie A e cadetteria ne rintracciamo 14: 5 successi, 6 match chiusi in parità, 3 battute d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E JURIC IN CAMPIONATO

1 vittoria Pioli

1 pareggio

1 vittoria Juric

3 gol fatti squadre di Pioli

2 gol fatti squadre di Juric

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’HELLAS VERONA IN CAMPIONATO

5 vittorie Pioli

6 pareggi

3 vittorie Hellas Verona

23 gol fatti squadre di Pioli

19 gol fatti Hellas Verona

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E IL MILAN IN CAMPIONATO

1 vittoria Juric

2 pareggi

2 vittorie Milan

5 gol fatti squadre di Juric

4 gol fatti Milan