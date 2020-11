Poca gloria a Reggio per il Venezia. Ma che difesa per i lagunari

Già due partite rinviate per la Reggiana in questo difficile avvio di stagione per gli emiliani. Prima dei due rinvii, gli emiliani avevano dovuto subire due sconfitte di fila. Il Venezia invece di gare da recuperare ne ha una e l'unica gara giocata in trasferta l'ha pareggiata.

Vi sono diversi incroci tra queste due squadre tra Serie B e C. Poca gloria per i lagunari a Reggio Emilia, con tre sole affermazioni (contro le 14 dei padroni di casa) in 21 incontri. Ultimo successo degli arancioneroverdi è dell'inizio 2017 in Serie C (0-3). Lo score in B invece parla di 9 vittorie Reggiana, 4 pareggi e 2 affermazioni Venezia.

Un Venezia che però, c'è da dirlo, ha iniziato questo campionato avendo una grande tenuta difensiva. Miglior retroguardia della B per il momento con due soli gol subiti e per 4 volte la porta dei veneti è rimasta imbattuta. Se anche oggi la squadra di Zanetti non subisse reti, raggiungerebbe in vetta a questa classifica il Frosinone che è a quota 5 clean sheet.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE B E C)

14 vittorie Reggiana

4 pareggi

3 vittorie Venezia

36 gol fatti Reggiana

16 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

1929/1930 Serie B Reggiana vs Venezia 4-1

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2016/2017 Serie C1 Reggiana vs Venezia 0-3