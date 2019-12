Quel Sampdoria-Juventus 5-1 proprio alla 17^ di A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La passata stagione Sampdoria-Juventus calò il sipario sull’avventura di mister Allegri alla guida dei bianconeri.

Si imposero i padroni di casa con 2 gol agli sgoccioli del match: Defrel all’84', Caprari al 91’.

Un successo che bissò quello del campionato precedente.

E così la Vecchia Signora non fa punti nel Ferraris blucerchiato dal 2016-2017, quando si impose per 1-0 grazie al colpo di testa (non certamente una sua specialità) di Cuadrado dopo 7 minuti dal calcio d’inizio.

Il ritardatario è quindi il segno X. Il più recente nel tempo è lo 0-0 dal 2010-2011. Per trovarne uno con gol dobbiamo indietreggiare ci circa un decennio, 2007-2008, quando la sfida terminò con un 3-3.

Dato piuttosto singolare se pensiamo che il punteggio più ricorrente è proprio un pareggio: l’1-1, già comparso per 9 volte dal 1946-1947 in poi, l’ultima al quarto turno del 1997-1998.

Scartabellando gli almanacchi di calcio rintracciamo già 2 Sampdoria-Juventus alla 17esima giornata di Serie A. Nel 1954-1955 fu 5-1 per i padroni di casa. Nel 1965-1966 ecco il risultato ad occhiali, vale a dire lo 0-0.

Il Doria in casa ha fatto 9 punti ed è reduce dal KO per 0-1 col Parma. Una sconfitta che ha posto la parola fine su una striscia di 4 gare positive con 3 pareggi (Roma, Lecce, Atalanta) e 1 vittoria (Udinese).

La Vecchia Signora lontano dallo Stadium viene dal pesante KO patito dalla Lazio, prima c’erano stati 5 successi e 2 match chiusi in parità, per un totale quindi di 17 punti raccolti.

Focus sulle possibili formazioni: contro l’Udinese Sarri ha scelto il ‘dybaldo’ e colto la 13esima partita di fila con almeno un gol fatto in questo torneo. Ronaldo, doppietta, Higuain, assist vincente, e Dybala, zampino nel primo centro, hanno messo in mostra un’intesa che dovrà essere valutata contro altre e più solide difese. Forse già domani sera.

Per Ranieri nel derby non solo tre punti, ma anche quinta gara con un clean sheet totalizzato.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

61 incontri disputati

21 vittorie Sampdoria

18 pareggi

22 vittorie Juventus

72 gol fatti Sampdoria

73 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Juventus 0-3, 34° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Juventus 2-0, 38° giornata 2018/2019