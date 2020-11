Ranieri e il Bologna, ogni 20 anni è segno X

E al quarto tentativo Sinisa Mihajlovic superò Claudio Ranieri nei match in trasferta. Anzi. Dopo tre sconfitte senza soluzione di continuità il tecnico del Bologna ha avuto la meglio su quello della Sampdoria per 2 volte di seguito. Sia nel girone d’andata che in quello di ritorno dello scorso campionato. Fra l’altro con lo stesso punteggio: 2-1.

Il bilancio degli incroci è quindi quasi in parità. Quel quasi è figlio di una vittoria ancora di vantaggio per il testaccino.

Ranieri però non supera il Bologna dal 2011-2012, 3-1 dalla panchina dell’Inter. Poi ecco 3 KO.

Curiosità l’ex mister, fra le altre, della Roma ha solo 2 segni X contro i rossoblù. Il primo quando allenava il Cagliari nella stagione 1990-1991, 0-0. Il secondo proprio quando dirigeva i capitolini nel 2010-2011, 2-2. Insomma, venti anni di distanza fra le due gare.

Mihajlovic (ex da 64 caps in Serie A) ha in corso una serie utile che contro il Doria ha raggiunto quota 5 match, di cui gli ultimi 3 sono esclusivamente vittorie. E così per trovare una sconfitta dobbiamo scartabellare gli almanacchi di calcio fino al 2016-2017, 0-2 col Torino.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

3 vittorie Ranieri

0 pareggi

2 vittorie Mihajlovic

10 gol fatti squadre di Ranieri

7 gol fatti squadre di Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

8 vittorie Ranieri

2 pareggi

3 vittorie Bologna

24 gol fatti squadre di Ranieri

16 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

5 vittorie Mihajlovic

4 pareggi

2 vittorie Sampdoria

19 gol fatti squadre di Mihajlovic

11 gol fatti Sampdoria