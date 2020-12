Ranieri, il Verona come amuleto. Juric con la Sampdoria invece...

C'è un solo precedente tra Juric e Ranieri. I due allenatori si sono incrociati la scorsa stagione, con la Samp del tecnico romano che ha avuto la meglio sul Verona del serbo per 2-1 alla 26esima giornata.

Contro i blucerchiati e un po' un derby per il tecnico gialloblu, che a lungo è stato a Genova ma sull'altra sponda, sia come giocatore che come allenatore. Però Juric non ha una grande tradizione contro la Doria, perché ne ha perse tre su cinque. Una sola vittoria ovvero il 2-0 ottenuto con gli scaligeri alla settima giornata dello scorso campionato di A.

Discorso opposto per Ranieri contro il Verona; sette precedenti e addirittura cinque vittorie per lui, a fronte di una sola sconfitta (Verona-Fiorentina 2-1 16 febbraio 1997).

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS RANIERI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Juric

0 pareggi

1 vittoria Ranieri

1 gol fatto squadre Juric

2 gol fatti squade Ranieri

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS SAMPDORIA

1 vittoria Juric

1 pareggio

3 vittorie Sampdoria

5 gol fatti squadre Juric

7 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS VERONA

5 vittorie Ranieri

1 pareggio

1 vittoria Verona

11 gol fatti squadre Ranieri

4 gol fatti Verona