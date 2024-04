Pogba, Milik, Alex Sandro e forse Rugani: Juventus, così verrà tagliato ancora il monte ingaggi

Dopo stagioni di tagli, in casa Juventus anche la prossima sessione di mercato sarà incentrata sul contenimento dei costi e sulla riduzione del monte ingaggi che, attualmente, resta il più altro dell'intera Serie A con i suoi 126 milioni di euro lordi all'anno (l'Inter arriva a 119,5 milioni di euro).

Una sforbiciata importante sarà data ovviamente dall'addio di Paul Pogba, squalificato per 4 anni dal Tribunale Antidoping: la sua risoluzione porterà un risparmio importante, considerando gli 8 milioni di euro netti a stagione del suo stipendio (comunque già portato al minimo sindacale per via della squalifica). Un altro big che potrebbe probabilmente finire sul mercato è Arek Milik, il cui attuale stipendio è di 3,5 milioni di euro a stagione.

Chi andrà certamente via è Alex Sandro, col brasiliano che lasciando a scadenza si porterà dietro uno stipendio pesante da 6 milioni di euro netti all'anno. In bilico c'è anche Daniele Rugani: guadagna 3,5 milioni di euro netti come Milik e il suo contratto è in scadenza, anche se per il centrale non è da escludere un rinnovo a cifre più contenute rispetto a quelle attuali. L'idea di partenza, spiega il Corriere dello Sport, è comunque quella di ridurre di altri 30-35 milioni di euro l'attuale monte ingaggi complessivo.