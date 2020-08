Roma, chi segna in casa Juventus senza Osvaldo, Totti e Iturbe?

È l’1-0 il punteggio più ricorrente al termine degli Juventus-Roma di campionato. A poche ore dal calcio d’inizio per la sfida numero 86 in Serie A lo rintracciamo, infatti, 12 volte.

Fra l’altro è l’unico punteggio comparso nelle ultime quattro stagioni, dal 2015-2016 in poi.

Lo Stadium sembra essere un fortino inespugnabile per i giallorossi.

Da quando ha aperto i battenti ha fatto da sfondo esclusivamente a successi della Vecchia Signora. Una striscia arrivata a quota 8 segni 1 in schedina senza soluzione di continuità. Con 18 gol da parte dei piemontesi (media di 2,25/match) e solo 3 messi a segno dai capitolini. Osvaldo su rigore nel 2012-2013. Totti ancora dagli undici metri nel 2014-2015. Per ultimo Iturbe, sempre nel 2014-2015.

Curiosamente le tre reti appena ricordate sono arrivate tutte in occasione di una sesta giornata.

Al contrario la Juventus sembra avere il vizio di far gol agli ospiti.

È dal 2002-2003 che marca almeno un centro alla Lupa. Una serie iniziata con una doppietta di Del Piero.

Scritto tutto ciò… da quanto tempo la Roma non vince nella Torino bianconera?

Dall’1-2 alla 21esima giornata 2009-2010: del Piero al 51’, Totti su calcio di rigore al 68’, Riise nel recupero del secondo tempo.

Nota di chiusura: i pareggi fra le due squadre in Serie A sono in totale 49, 21 con vista sulla Mole, 28 all’ombra del Colosseo.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

85 incontri disputati

56 vittorie Juventus

21 pareggi

8 vittorie Roma

164 gol fatti Juventus

59 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Roma 2-1, 30° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Roma 1-0, 17° giornata 2018/2019