Roma, quelle 6 volte senza vittorie dopo 3 turni di A

Nella sua storia per 6 volte la Roma s’è ritrovata senza l’ombra di una vittoria dopo tre giornate di campionato.

L’ultima volta fu in occasione della stagione 2010-2011, quando arrivarono in sequenza lo 0-0 casalingo col Cesena, il KO a Cagliari per 1-5, infine, il 2-2 all’Olimpico col Bologna.

Una sorte simile, nei tornei di A dal 1929-1930 in poi, era andata in scena nel 2001-2002, nel 1995-1996, nel 1978-1979, nel 1974-1975 e nel 1950-1951.

La Roma arriverà alla sfida col Sassuolo di domenica pomeriggio dopo i segni X rimediati nel derby e col Genoa.

I neroverdi sembrerebbero l’avversario ideale per conquistare i tre punti tutti assieme. In 12 precedenti di Serie A, infatti, gli emiliani mai hanno colto un trionfo. Né in casa, né in trasferta. All’Olimpico, al massimo, hanno rimediato 4 segni X.

A colpire è però un altro dato che emerge dai precedenti Roma-Sassuolo.

La sfida viaggia a una media di poco superiore ai 3 gol per match. In 6 incroci, difatti, sono sempre a andate a segno entrambe le squadre sul terreno di gioco.

Chiudiamo segnalando una curiosità che si riferisce ai primi tempi del match nella capitale. In 2 occasioni, 2014-2015 e 2015-2016, la squadra neroverde andò al riposo in vantaggio. Cinque stagioni fa grazie a una doppietta di Zaza messa a segno fra il 15’ e il 18’. Quattro, per via dei gol di Defrel e Politano che resero inutile il momentaneo 1-1 di Totti.

Ma a rovinare i piani degli ospiti fu prima Ljajic, autore di una doppietta nel 2014-2015, quindi Salah, l’artefice del definitivo 2-2 il torneo successivo.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

6 incontri disputati

2 vittorie Roma

4 pareggi

0 vittorie Sassuolo

12 gol fatti Roma

8 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Sassuolo 1-1, 12° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Sassuolo 3-1, 18° giornata 2018/2019