Roma: un marcatore diverso per raggiungere l'Inter. Toro in crisi coi giallorossi

Due pareggi di fila per il Torino prima del match con la Roma. Un piccolo brodino per i granata che è servito per conquistare la matematica salvezza. Attenzione ai giallorossi perché sono in forma hanno ottenuto 16 punti su 18 nelle ultime sei partite. Il quinto posto è quasi in cassaforte per la squadra di Fonseca.

Le ultime due sfide a Torino tra queste squadre si sono chiuse con lo stesso punteggio: 1-0 per la Roma. I granata sono ancora in netto vantaggio in fatto di vittorie, ma c'è anche da dire che negli ultimi 18 scontri diretti in Piemonte ne hanno vinto uno solo (Torino-Roma 3-1 25 settembre 2016).

La Roma è a caccia dell'Inter in fatto di marcatori diversi in questa stagione. 17 quelli che possono vantare realizzazioni tra i capitolini, contro i 18 dei nerazzurri che guidano questa graduatoria.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

32 vittorie Torino

27 pareggi

15 vittorie Roma

110 gol fatti Torino

68 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Roma 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2018/2019 Serie A Torino vs Roma 0-1