Salernitana, se lo Spezia prosegue nel digiuno...

Nelle ultime tre stagioni s’è sempre imposta la Salernitana. Fra l’altro senza incassare gol al passivo.

Nel 2016-2017 fu 1-0, Coda.

Nel 2017-2018 ecco un 2-0, doppietta di Rodriguez.

Nel 2018-2019 è terminata 1-0, Bocalon.

E così il più recente gol spezzino, che coincide con l’ultimo segno 2 in schedina, risale al torneo 2015-2016 quando i bianconeri conquistarono l’Arechi col punteggio di 2-0 e a scrivere la parola fine sulle speranze di rimonta granata fu Catellani all’83’.

Da allora, venerdì sera al calcio d’inizio, saranno trascorsi 277 minuti di gioco nei Salernitana-Spezia.

All’andata si imposero Gyasi e compagni per 2-1.

I campani in casa vantano 36 punti (10V – 6X – 2P con 34GF e 21GS). I liguri in trasferta si fermano a 24 (6V – 6X – 6P con 22GF e 21GS).

Lo Spezia ha pareggiato negli ultimi due impegni di campionato. Fra l’altro senza marcare gol, contro Cremonese e nel derby con la Virtus Entella (ma il digiuno è a quota 3 turni, cosa mai accaduta in questo torneo). Dopo il successo sul Cittadella, la Salernitana ha raccolto la pochezza di due punti nei successivi tre impegni, rimediando un pesante KO interno nella sfida con l’Empoli che ha complicato non poco la rincorsa play-off.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

7 vittorie Salernitana

1 pareggio

2 vittorie Spezia

17 gol fatti Salernitana

6 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Spezia 1-2, 6° giornata 1938/1939

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Spezia 1-0, 12° giornata 2018/2019