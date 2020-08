Samp col numero minimo di marcatori. I secondi 45' hanno condannato Brescia

Il Brescia si congeda dalla Serie A ospitando la Sampdoria. Le rondinelle hanno vinto una partita e perso sei volte nelle ultime sette gare giocate. Ottenuta la certezza della salvezza, la formazione genovese ha perso tre partite di fila.

Il bilancio dei confronti in terra lombarda vede il Brescia in vantaggio sulla Samp per 7 a 4. Il Doria non vince in casa biancazzurra dal 26 febbraio 2005.

La Sampdoria si presenta a quest'ultima giornata avendo ancora il numero minimo di marcatori diversi andati a rete: 10 come l'Udinese. I secondi tempi hanno inciso parecchio nella retrocessione del Brescia, perché la squadra allenata attualmente da Lopez ha perso la bellezza di 11 punti nei secondi 45 minuti. Peggio ha fatto solo la Spal con -12.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A E B)

7 vittorie Brescia

6 pareggi

4 vittorie Sampdoria

17 gol fatti Brescia

13 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1946/1947 Serie A Brescia vs Sampdoria 2-1



L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2011/2012 Serie B Brescia vs Sampdoria 0-0