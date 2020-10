Sampdoria prima in Serie A se i match durassero 45’

Ad eccezione del Bologna, la Sampdoria è la squadra che ha perso più punti nel passaggio dal primo al secondo tempo dei match. Se le gare terminassero al 45’, infatti, i blucerchiati avrebbero 12 punti (+3 rispetto a quelli nella classifica in vigore) e sarebbero addirittura primi, davanti ai rossoneri del Milan che si fermerebbero un gradino sotto, a quota 11.

Per i rossoblù la differenza sarebbe minima, un punto perso per strada, dai potenziali 5 agli attuali 4.

Il bilancio degli scontri diretti, A più B, vede in vantaggio il Doria per numero di vittorie, 17-11, e gol marcati, 60-45. Mentre i segni X ammontano a 17.

E proprio il pareggio a reti inviolate, vale a scrivere lo 0-0, è il punteggio più ricorrente al termine dei Sampdoria-Genoa di campionato. E’ comparso già in 8 occasioni, la più recente alla 31esima giornata del 2017-2018.

Qualche mese fa si impose il Vecchio Balordo per 2-1. Criscito, su rigore, e Lerager per gli ospiti, Gabbiadini per i padroni di casa. Era dal 2015-2016 che i rossoblù non si imponevano in trasferta. Dopo, infatti, ecco 2 successi per i blucerchiati intervallati dal già citato 0-0.

A proposito di penalty. Oltre a quello già ricordato di Criscito, due stagioni fa fu la Samp a beneficiare di un tiro dal dischetto degli undici metri. In questa prima parte di Serie A 2020-2021 la compagine di Ranieri è quella che ha tratto maggiori benefici dai penalty, +2 punti grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina.

Però i rigori vanno pur sempre realizzati… e l’ultimo fallito in un derby Sampdoria-Genoa risale al 2016-2017, parato da Mattia Perin nel recupero del primo tempo proprio a Fabio Quagliarella.

CONFRONTI DIRETTI CON LA SAMPDORIA SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)

45 incontri disputati

17 vittorie Sampdoria

17 pareggi

11 vittorie Genoa

60 gol fatti Sampdoria

45 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA CON LA SAMPDORIA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Sampdoria-Genoa 3-0, 7° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA CON LA SAMPDORIA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Sampdoria-Genoa 1-2, 35° giornata 2019/2020