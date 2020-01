Sampdoria senza rigori contro. E se li battono al Milan invece...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da quando il Milan ha cambiato allenatore passando da Giampaolo a Pioli ha conseguito 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte ottenendo 12 punti sui 30 disponibili. Un passo certamente non da grande squadra. Per questo motivo il club rossonero ha deciso di puntare su Zlatan Ibrahimovic per cercare di cambiare passo. Anche la Sampdoria ha cambiato tecnico: esonerato Di Francesco, al suo posto è arrivato Ranieri, che ha fatto il proprio esordio sulla panchina blucerchiata anche lui come Pioli all'ottava giornata. E il fatto curioso è che la Samp da allora ha tenuto lo stesso ruolino di marcia dei rossoneri.

A Milano sponda rossonera, la tradizione dice nettamente Milan. Su 63 precedenti sono addirittura 40 le vittorie dei milanesi, mentre sono 12 le affermazioni blucerchiate. Tra questi precedenti c'è anche uno spareggio Uefa disputato il 23 maggio 1987. Al termine dei 90 minuti la gara si chiuse sullo 0-0, quindi per le statistiche viene segnata come pareggio. In realtà alla fine la spuntò il Milan per 1-0 grazie ad un gol nei supplementari di Provvidenza Massaro.

Sampdoria che ancora non ha avuto nemmeno un rigore fischiato contro ed è l'unica squadra a quota zero in Serie A. Sempre in tema di tiri dal dischetto, segnaliamo che il Milan ne ha avuti 5 contro, ma ne sono stati realizzati solamente due.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E B)

40 vittorie Milan

11 pareggi

12 vittorie Sampdoria

112 gol fatti Milan

47 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1946/1947 Serie A Milan vs Sampdoria 1-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Milan vs Sampdoria 3-2