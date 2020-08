San Siro è un incubo per il Casteddu

vedi letture

Dalla stagione 2004-2005 il Milan sa solo vincere quando ospita in campionato il Cagliari. Una serie arrivata a contare 14 successi con 34 gol fatti e 9 reti incassate.

L’ultima volta con i rossoblù a punti era il 16 ottobre 1999, 2-2: Morfeo al 7’, Shevchenko al 10’ su rigore, Berretta al 37’, Bierhoff al 79’.

Per trovare un segno 2 in schedina, poi, dobbiamo andare ancora più indietro nel tempo. Alla stagione 1996-1997, 0-1 con Muzzi man of the match e in gol dopo 10 minuti dal fischio d’inizio.

Curiosità, allora come stavolta Milan-Cagliari rappresentava l’ultima di campionato. Anche se quasi venticinque anni fa era il 34esimo turno.

Insomma, negli anni Duemila il Meazza rossonero è diventato un vero e proprio incubo per il Casteddu. Ovviamente calcisticamente parlando.

Post lockdown i rossoneri sono, assieme all’Atalanta, il miglior club di Serie A per rendimento: 27 punti raccolti in 11 impegni (8V – 3X – 0P con 32GF e 12GS). Il Cagliari è fermo a 13 punti (3V – 4X – 4P con 10GF e 11GS), ma mercoledì sera ha fatto una vittima illustre: la Juventus campione d’Italia per nona volta di fila, mettendo un mostra un Gagliano in gran spolvero, in gol alla seconda presenza in Serie A (59 minuti totali giocati) e autore di un assist per il compagno di reparto Simeone.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

37 incontri disputati

25 vittorie Milan

9 pareggi

3 vittorie Cagliari

63 gol fatti Milan

27 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Cagliari 1-0, 17° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Cagliari 3-0, 23° giornata 2018/2019