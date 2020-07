Sarri, la sfida all'ex vale uno scudetto

Fra Maurizio Sarri e l’ex Claudio Ranieri c’è solo il precedente dell’andata con il bianconero che si impose per 2-1.

Positivo per il tecnico di Bagnoli il bilancio degli scontri diretti in campionato con la Sampdoria. Tutti in Serie A. Dopo il KO rimediato con l’Empoli nel girone d’andata 2014-2015 ecco 2 segni X di fila e 6 vittorie senza soluzione di continuità (dal 21esimo turno del 2015-2016 in poi).

Ranieri, che fra il 2007 e il 2009 occupò la panchina della Vecchia Signora con uno score di 74 match di A per 39 vittorie, 23 pareggi, 12 sconfitte (fu esonerato e al suo posto arrivò Ferrara), non può certo sorridere guardando il rendiconto delle sfide alla sua ex squadra. Annovera 2 soli successi (l’ultimo esattamente una stagione fa, 36esimo turno, con la Roma per 2-0) a fronte di 4 pareggi e ben 11 battute d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E RANIERI IN CAMPIONATO

1 vittoria Sarri

0 pareggi

0 vittorie Ranieri

2 gol fatti squadra di Sarri

1 gol fatto squadra di Ranieri

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

6 vittorie Sarri

2 pareggi

1 vittoria Sampdoria

20 gol fatti squadre di Sarri

12 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E LA JUVENTUS CAMPIONATO

2 vittorie Ranieri

4 pareggi

11 vittorie Juventus

16 gol fatti squadre di Ranieri

28 gol fatti Juventus