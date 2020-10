Sassuolo-Crotone? C'è un solo risultato. Neroverdi costanti a forza due

Una vittoria e un pareggio per il Sassuolo in questo inizio di campionato di Serie A. Il Crotone invece ha cominciato con delle difficoltà e con due sconfitte in due gare.

E c'è da dire che, storicamente, la trasferta in casa degli emiliani non è mai stata facile per i calabresi (ed utilizziamo un eufemismo). Trasformando questo discorso in numeri, diciamo che sei sono le partite giocate tra Serie A e Serie B e il risultato è sempre stato lo stesso: vittoria del Sassuolo.

Oltretutto poche le reti segnate dai rossoblu: tre in totale (una ogni due di media). Neroverdi costanti come successi col Crotone, ma costantissimi anche in fatto di realizzazioni: sei partite, 12 gol, due per ogni match.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E B)

6 vittorie Sassuolo

0 pareggi

0 vittorie Crotone

12 gol fatti Sassuolo

3 gol fatti Crotone

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2009/2010 Serie B Sassuolo vs Crotone 2-0

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2017/2018 Serie A Sassuolo vs Crotone 2-1