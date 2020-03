Secondi tempi indigesti per Entella e Ascoli. Lo 0 in B per i marchigiani

Tre sconfitte consecutive e un solo punto nelle ultime quattro gare, la Virtus Entella affronta l'Ascoli in un momento non molto positivo della stagione. Più o meno identico però il cammino dei bianconeri che hanno ottenuto due pareggi e due battute d'arresto nello stesso periodo.

Il campo dell'Entella è inviolato almeno nelle gare giocate per la Serie B. L'Ascoli si è imposto sì due volte sul terreno dei liguri ma lo ha fatto quando le due squadre militavano in C. Per la serie cadetta i precedenti parlano di due vittorie dei padroni di casa e due pareggi (uno nei play out stagione 2017/18).

C'è un dato che accomuna queste due squadre: entrambe hanno perso diversi punti nei secondi tempi. Con esattezza i liguri quattro, ma peggio è andata ai marchigiani che ne hanno persi sei dall'intervallo al fischio finale. Solo Cosenza e Pisa hanno fatto peggio rispetto ai bianconeri con -7.

TUTTI I PRECEDENTI A CHIAVARI

4 vittorie Virtus Entella

2 pareggi

2 vittorie Ascoli

12 gol fatti Virtus Entella

5 gol fatti Ascoli

LA PRIMA SFIDA A CHIAVARI

1968/1969 Serie C1 Virtus Entella vs Ascoli 3-0



L'ULTIMA SFIDA A CHIAVARI

2017/2018 Serie B Play Out Virtus Entella vs Ascoli 0-0