Spal-Genoa è l'opposto di Atalanta-Juventus

© foto di Federico Gaetano

E’ come se una volta su tre terminasse col punteggio di 1-0.

Perché la vittoria dei padroni di casa col minimo scarto è il risultato più ricorrente in campionato fino a oggi. Lo rintracciamo al termine di ben 5 dei 17 incontri disputati fra Serie A (11) e cadetteria (6).

E dovesse verificarsi non ci dovremmo meravigliare più di tanto.

Perché Spal-Genoa metterà di fronte l’attacco meno prolifico alla difesa più battuta della Serie A 2019-2020 (curiosamente l’opposto andrà in scena in Atalanta-Juventus, miglior attacco contro difesa più solida). Gli uomini di Semplici hanno marcato solo 7 gol, tutti fra le mura di casa. Quelli di Thiago Motta incassato 26 centri, di cui 17 in trasferta.

Qualche mese fa terminò con un 1-1, Felipe e Lapadula i marcatori.

I liguri vantano solo 2 vittorie nel principale torneo italiano. Piuttosto datate. Nel 1958-1959 la gara valida per la 33esima giornata terminò col punteggio di 1-5: Morbello, Abbadie, Dal Monte, Barison, Maccacaro, Barison (rigore). Un paio di stagioni prima, nel 1956-1957, lo scontro al 31esimo turno era terminato con un 1-2: Sandel (penalty) e due centri di Dal Monte.

E il segno 1 in schedina?

Il più recente al ritorno della sfida in Serie A, 2017-2018, 11esima giornata, 1-0 grazie al destro da fuori area di Antenucci al 56’.

Buttando un occhio agli almanacchi di calcio rintracciamo già due Spal-Genoa alla 13esima giornata. Nel 1963-1964 fu pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0, in Serie A. Nel 1979-1980 ecco un 1-0, rigore di Gibellini, in cadetteria.

Chiusura ricordando come le due squadre erano arrivate alla sosta per gli impegni delle nazionali: doppio 0-0, della Spal in casa dell’Udinese, del Genoa sul campo del Napoli.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

6 vittorie Spal

7 pareggi

4 vittorie Genoa

18 gol fatti Spal

16 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Genoa 1-0, 34° giornata 1953/1954

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Genoa 1-1, 34° giornata 2018/2019